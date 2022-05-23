Канберра, , 09:21 — REGNUM Сразу после приведения к присяге новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз пообещал, что он и его новый министр иностранных дел Пенни Вонг отправятся на встречу в Токио с лидерами стран, входящих в Четырехсторонний диалог по безопасности. Об этом 23 мая сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

Напомним, что Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD) является одной из главных площадок, где США, Австралия, Индия и Япония ведут консультации по поводу выстраивания новой архитектуры безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Встречи в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности которые мы проведем, не только с Соединенными Штатами, но, что важно, с нашими принимающими сторонами в Японии и Индии, будут очень важными для того, чтобы послать миру сигнал о том, в Австралии новое правительство, и это правительство олицетворяет перемены с точки зрения того, как мы взаимодействуем с миром по таким вопросам, как изменение климата, а также преемственность в том, как мы уважаем демократию и как мы ценим нашу дружбу, и давние союзы», — сказал Альбаниз на своей первой пресс-конференции в качестве премьер-министра перед полетом на саммит, где он 24 мая встретится с Джозефом Байденом, Нарендой Моди и Фумио Кисидой.

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