Бобров, Воронежская область, 23 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту автоаварии с участием трёх автомобилей в Бобровском районе Воронежской области, сообщили 23 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дело возбуждено по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По данным следствие, около 08:20 21 мая на 5 километре автодороги «М-4 Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск» 57-летний водитель автомобиля Mercedes Benz, выполняя маневр обгона, столкнулся с Hyundai Solaris. После удара второй автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем МАЗ с полуприцепом.

В настоящее время водитель Mercedes задержан и помещён в СИЗО. В рамках уголовного дела назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в аварии пострадали водитель и две пассажирки Hyundai. Водитель Mercedes отказался от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. До этого он по предложению сотрудника полиции прошёл тестирование, прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.