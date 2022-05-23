Лондон, 23 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Проект Gloomhaven издателя Asmodee Editions и студии Flaming Fowl, в основу которого легла популярная одноимённая карточная игра, получит версию для консолей. Об этом 23 мая сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер, в котором показали игровой процесс Gloomhaven. К сожалению, пока они не назвали ни точной даты релиза, ни конкретные платформы, на которых выйдет игра. Ожидается, что владельцы консолей смогут приобрести её в 2023 году.

Напомним, Gloomhaven, действие которой происходит в мрачной фэнтезийной вселенной, вышла в сервисе Steam из раннего доступа 20 октября 2021 года. Эта тактическая ролевая игра имеет как однопользовательский режим, так и многопользовательский с поддержкой до четырёх игроков.