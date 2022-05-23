Москва, , 09:15 — REGNUM Украинский сюжет действительно судьбоносен для всего человечества, в навязанной войне Западе не победить, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Коллективный Запад, безраздельно владевший миром начиная со средневековья, утратил монополию на власть с появлением большевистской России с ее кружившими голову обывателям теориями всеобщего блага, а затем и СССР, противопоставившего себя Западу открыто и наступательно, отметил сенатор.

Проблему СССР Запад решал сначала экономическими блокадами, затем натравливаем на нашу страну гитлеровской Германии, а затем — снова санкциями и бойкотами, но главное — созданием военной угрозы в формате изнуряющей гонки вооружений, рассуждает парламентарий в телеграмм-канале. Справедливости ради, Советский Союз внёс свою лепту в конфронтацию, активно поддерживая прокоммунистические режимы по всему миру и внушая Западу животный страх победы «мировой революции».

«Сейчас этот период принято называть «холодной войной». Политики спорят, закончилась ли она по завершении эпохи межблокового противостояния. Мой ответ — нет. Было «перемирие» 90-х, когда новая Россия, с точки зрения Запада, капитулировала, прекратив оспаривать его претензию на ту же безраздельную власть над миром», — полагает Косачёв.

На самом деле Россия сосредотачивалась, искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за нашей страной, отмечает он.

«Запад никогда не оставлял цели обратить исход «холодной войны» исключительно в свою пользу. И когда события пошли не по плану (набрал силу Китай, в Азии, Африке и Латинской Америки появились другие суверенные силы, так и не решилась проблема Косово, рухнули проекты демократизации большого Ближнего Востока, не сдался Афганистан), выбор был сделан в пользу возобновления противостояния», — указал вице-спикер Совфеда.

Речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом точно не идёт, а потому потребовалась новая конфронтация, продолжил он.

Россию последовательно лишали свободы выбора, провоцируя на единственно возможную ответную реакцию.

«Этап первый — игнорирование проблем русскоязычного населения и иных меньшинств в постсоветских странах. Этап второй — расширение НАТО на Восточную Европу. Этап третий — втягивание соседей России в зону западного влияния. Этап четвёртый — организация прозападных «цветных революций» в соответствующих странах», — перечислил Косачёв.

Все это время Россия последовательно избегала конфронтации, предлагая взаимоприемлемые конструкции безопасности и сотрудничества, но не этого добивался Запад, ему нужна была только война и победа в ней над Россией, считает сенатор.

«Отсюда — радикальное искажение Западом сути событий на Украине», — уверен он.

«Холодная война» по выбору Запада не прекращалась ни на минуту, но она ведётся только с западной стороны и потому она не могла не перерасти в горячую фазу, полагает Косачёв.

«России не оставили выбора. А ту же Украину даже и не спрашивали, просто использовав ее граждан в вечной войне Запада за власть над миром. Где в результате исчезают государства, ассимилируются языки и не признаётся суверенитет», — отмечает Косачёв.

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«В навязанной человечеству войне Западу не победить. И украинский сюжет в этом смысле действительно судьбоносен для всего человечества», — резюмировал сенатор.

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