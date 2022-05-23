Москва, 23 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины батареей российских самоходных орудий «Гиацинт-С» было уничтожено подразделение киевских боевиков, вооруженное гаубицами М-777 калибра 155 мм американского производства. Об этом 23 мая сообщает Минобороны России.

Mil.ru Самоходное орудие Гиацинт-С

При этом также на выложенной в интернет видеозаписи запечатлён обстрел российскими самоходными орудиями «Гиацинт-С» позиций украинских вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны России показало видео работ саперных подразделений по инженерной разведке и разминированию территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.