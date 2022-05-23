Казань, , 09:12 — REGNUM В Татарии более 150 тыс. предприятий и организаций воспользовались отсрочкой уплаты страховых взносов за второй квартал, в том числе 80 тыс. индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для предприятий и организаций, подпадающих под отсрочку, но уже оплативших взносы, данные суммы могут быть учтены в счет будущих платежей», — уточнил он.

Общая сумма взносов, перенесенная на следующий год, составила 22,5 млрд рублей.

За третий квартал отсрочку уплаты страховых взносов на сумму 16,4 млрд рублей предоставят 61 тыс. предприятиям республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, отсрочка и рассрочка платежей по УСН предоставляется автоматически, подавать заявление в ФНС или другие органы власти предпринимателю не нужно. Единственное требование, чтобы основной ОКВЭД организации, указанный в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 января 2022 года, соответствовал перечню отраслей, определенных правительством.

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