23 Мая
 
14:44

Что еще сообщил Лукашенко:

  • Запад явно недооценил санкционные меры против РФ и Белоруссии, эти решения ударили по ним самим;

  • Запад подтолкнул Белоруссию и Россию более интенсивно заниматься своей экономикой.

14:44

Президент Белоруссии заявил, что украинцам придется еще просить Минск и Москву не допустить «отрыва» западной Украины.

14:44

Что еще сказал Путин:

  • На фоне санкций усилия экономического блока дают свой положительный эффект;

  • Россия и Белоруссия спокойно, без спешки работают над укреплением союзного государств;

  • Объемы торговли между РФ и Белоруссией в рублях увеличиваются.

14:43

Российская экономика, несмотря на санкции, выдерживает удар достойно, сказал Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи.

14:43

Лукашенко поблагодарил Путина за возможность окунуться в море.

Погода в Сочи сегодня:

  • температура воздуха: +17

  • температура воды: +16

14:40

Запад явно недооценил санкции против России и Белоруссии — Лукашенко

Западные страны явно недооценили последствия введенных ими санкций в отношении России и Белоруссии, ударивших по ним самим. Об этом 23 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

14:39

Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко о переходе на расчеты в национальных валютах:

"Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнёрам, я хочу это подчеркнуть".

14:35

Лукашенко традиционно больше был заинтересован в геополитике:

  • Запад делает шаги для расчленения Украины.

  • Односторонние ограничения со стороны Запада толкали Белоруссию к укреплению своей экономики. Вследствие этого новые санкционные меры против РБ оказались недооценены Западом и ударили по вводившим их странам.

14:35

Российский президент уделил основное внимание экономике:

  • Россия успешно выдерживает санкционный удар.

  • Переход на нацвалюты укрепляет рубль и даёт положительный эффект в борьбе с санкциями.

14:29

Президент РФ шуткой прокомментировал слова Лукашенко, что в экономических проблемах на Западе «виноват Путин», «Мы с ним серьезно поговорим».

14:28

Лукашенко: Украина будет нас просить не допустить её расчленения Западом

Западные политики планируют расчленить Украину, в частности, Польша заинтересована отобрать её западную часть. Об этом 23 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

14:19

Запад делает шаги для расчленения Украины, Минск это настораживает — Лукашенко.

14:18

Российская экономика достойно выдерживает санкционный удар — Путин

Россия в целом смогла выдержать санкционное давление. Об этом 23 мая заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

14:14

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи началась с неформального общения

В телеграм-канале «Пул Первого» появился снимок Путина и Лукашенко, которые беседуют наедине возле здания, расположенного неподалёку от моря.

«Похоже, переговоры уже начались! В неформальной обстановке», — говорится в подписи к снимку.

14:14

Российская экономика выдерживает санкционный удар весьма достойно, об этом говорят все основные макроэкономические показатели.

В ходе беседы покажу вам, что происходит. Да, всё не просто. Всё, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания. И в целом эти усилия дают положительный эффект.
А. Г. Лукашенко
14:12

Лучашенко: спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию.

14:12

Лукашенко говорит, что есть опасения о том, что НАТО концентрирует войска на подступах к Белоруссии.

14:11

Лукашенко о программе импортозамещения: мы за смешные деньги выйдем на хорошие обороты.

14:11

Лукашенко: рубль укрепляется бешеными темпами неожиданные вещи происходят.

14:10

Путин сообщил, что очень рад видеть Лукашенко, и обозначил основные достижения в сотрудничестве.