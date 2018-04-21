Что еще сообщил Лукашенко:
Запад явно недооценил санкционные меры против РФ и Белоруссии, эти решения ударили по ним самим;
Запад подтолкнул Белоруссию и Россию более интенсивно заниматься своей экономикой.
Президент Белоруссии заявил, что украинцам придется еще просить Минск и Москву не допустить «отрыва» западной Украины.
Что еще сказал Путин:
На фоне санкций усилия экономического блока дают свой положительный эффект;
Россия и Белоруссия спокойно, без спешки работают над укреплением союзного государств;
Объемы торговли между РФ и Белоруссией в рублях увеличиваются.
Российская экономика, несмотря на санкции, выдерживает удар достойно, сказал Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи.
Лукашенко поблагодарил Путина за возможность окунуться в море.
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Запад явно недооценил санкции против России и Белоруссии — Лукашенко
Западные страны явно недооценили последствия введенных ими санкций в отношении России и Белоруссии, ударивших по ним самим. Об этом 23 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко о переходе на расчеты в национальных валютах:
"Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнёрам, я хочу это подчеркнуть".
Лукашенко традиционно больше был заинтересован в геополитике:
Запад делает шаги для расчленения Украины.
Односторонние ограничения со стороны Запада толкали Белоруссию к укреплению своей экономики. Вследствие этого новые санкционные меры против РБ оказались недооценены Западом и ударили по вводившим их странам.
Российский президент уделил основное внимание экономике:
Россия успешно выдерживает санкционный удар.
Переход на нацвалюты укрепляет рубль и даёт положительный эффект в борьбе с санкциями.
Президент РФ шуткой прокомментировал слова Лукашенко, что в экономических проблемах на Западе «виноват Путин», — «Мы с ним серьезно поговорим».
Лукашенко: Украина будет нас просить не допустить её расчленения Западом
Западные политики планируют расчленить Украину, в частности, Польша заинтересована отобрать её западную часть. Об этом 23 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Запад делает шаги для расчленения Украины, Минск это настораживает — Лукашенко.
Российская экономика достойно выдерживает санкционный удар — Путин
Россия в целом смогла выдержать санкционное давление. Об этом 23 мая заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи началась с неформального общения
В телеграм-канале «Пул Первого» появился снимок Путина и Лукашенко, которые беседуют наедине возле здания, расположенного неподалёку от моря.
«Похоже, переговоры уже начались! В неформальной обстановке», — говорится в подписи к снимку.
Российская экономика выдерживает санкционный удар весьма достойно, об этом говорят все основные макроэкономические показатели.
Лучашенко: спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию.
Лукашенко говорит, что есть опасения о том, что НАТО концентрирует войска на подступах к Белоруссии.
Лукашенко о программе импортозамещения: мы за смешные деньги выйдем на хорошие обороты.
Лукашенко: рубль укрепляется бешеными темпами — неожиданные вещи происходят.
Путин сообщил, что очень рад видеть Лукашенко, и обозначил основные достижения в сотрудничестве.