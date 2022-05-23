Краснодар, 23 мая, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 23 мая провели переговоры в Сочи.

Владимир Путин

Они обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Ранее Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на территорию республики «заходят украинские диверсионно-разведывательные группы». По его словам, группировка вооруженных сил на ровенском направлении составляет уже около 10,5 тыс. человек, на черниговском — 4,5 тыс., на киевском — более 5 тыс. Идёт минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе, с заходом на белорусскую территорию.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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