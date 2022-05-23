Новокузнецк, Кемеровская область, 23 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Новокузнецке по данным на сегодня, 23 мая, наблюдается снижение числа пациентов с коронавирусом и ОРВИ. Такие данные приводит кузбасский минздрав.

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Как уточнил в своём телеграм-канале мэр города Сергей Кузнецов, число принятых в «красной зоне» человек за последние пять дней по взрослому населению составляет 465 человек (неделей ранее — 623); по детям — 829 обращений (на прошлой неделе — 1081).

Коечный фонд ковидных госпиталей на сегодня, 23 мая, составляет 160 коек.