Канберра, 23 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. 23 мая бывший федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг признал, что он проиграл выборы по округу Коойонг независимому кандидату Монике Райан. Как сообщает телеканал Nine News, речь идет о первом мандате, который Либеральная партия потеряла в пользу независимых кандидатов.

Австралия

В штате Виктория как минимум четыре места либералов остаются в «подвешенном» состоянии, поскольку избирательные комиссии продолжают подсчитывать миллионы голосов по почте.

Признав свое поражение публично, Фриденберг заявил, что позвонил сопернице Райан, чтобы поздравить ее с результатом выборов.

«Для меня было невероятной привилегией возглавлять округ в течение последних 12 лет», — подчеркнул он в своем заявлении.