Пермь, 23 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Пермском крае проводится проверка по факту гибели мужчины на железной дороге. Об том сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Грузовой поезд

По предварительным данным, на станции Юг вечером 22 мая грузовой состав сбил мужчину 1985 года рождения. Он шел вдоль железнодорожных путей и был задет выступающими частями поезда. Рядом с мужчиной находилась женщина. Она не пострадала.

Машинист поезда подавал громкие сигналы и применил экстренное торможение состава. Однако несчастного случая не удалось избежать.