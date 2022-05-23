Ростов-на-Дону, 23 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону женщина сбила девятилетнего ребёнка, переходившему дорогу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

Авария случилась около 17:00 мск 22 мая на улице Станиславского. Водитель Toyota RAV 4, предположительно, сбила девятилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок с травмами доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.