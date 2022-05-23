Мариуполь, ДНР, 23 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 257 человек. Об этом 23 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что с 08:00 22 мая до 08:00 23 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 257 человек, в том числе 30 детей. Прибывших разместили в пункте оказания помощи эвакуированному населению, развёрнутыми силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта в ПОПН были эвакуированы более 35,5 тыс. человек.