Джакарта, 23 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил Энтони Альбанезе с победой на выборах в Австралии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Orderinchaos Энтони Альбанезе

«Поздравляем Энтони Альбанезе с избранием премьер-министром Австралии! Надеюсь, мы сможем работать с вами, продвигая всестороннее стратегическое сотрудничество, включая конкретную реализацию IA-CEPA», — написал глава индонезийского государства в Twitter.

Президент поблагодарил бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона за сотрудничество с Индонезией и его приверженность развитию индонезийско-австралийских отношений.

Энтони Альбанезе — лидер левоцентристской Лейбористской партии. Политик был приведен к присяге в качестве премьер-министра Австралии после того, как его партия выиграла первые всеобщие выборы за 9 лет.