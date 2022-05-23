Челябинск, 23 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Министр по физкультуре и спорту Челябинской области Максим Соколов лишился должности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Решение об освобождении его от должности принял губернатор Алексей Текслер. Глава региона поблагодарил его за работу.

Новым руководителем министерства стал Александр Гриб. Ранее он был заместителем главы областного минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее своего поста лишился глава минздрава Юрий Семёнов.