Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 23 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии пропала связь с группой спасателей, проводящих эвакуацию туристов. Группа была направлена для спасения четырех альпинистов. Местонахождения сотрудников МЧС предположительно известно, хотя связь с ними отсутствует.

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«Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно», — спишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Агентство уточняет, что всего на задание ушли 25 спасателей МЧС. У них была задача эвакуировать четырех туристов.

Как отметили в МЧС, в горах Кабардино-Балкарии выше 2500 метров в период с 18:00 22 мая до 18:00 23 мая 2022 года лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.