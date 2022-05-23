Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге все так же прохладно, как в предыдущие дни, температура воздуха на один-два градуса ниже климатической нормы, в том числе из-за северного ветра, сообщил 23 мая ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

ИА REGNUM Весна в Кронштадте

По его данным, в понедельник, 23 мая, Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а температурный фон немного подрастёт.

«Температура воздуха +15… +17°, по области +13… +18°, такие значение на 1–2° ниже климатической нормы. Ветер северный, северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — добавил специалист.

Во вторник, 24 мая, также без осадков, а днем воздух прогреется до +15 градусов.