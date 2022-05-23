Киев, , 09:05 — REGNUM Украина должна поступиться «ненужным» Донбассом для заключения соглашения с Россией и сохранения доступа к Черному морю, об этом заявил бывший директор Офиса USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) по демократии и управлению Джеральд Ф. Хайман в статье, вышедшей 22 мая в The National Interest.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, для прекращения конфликта было бы достаточно даже определенной временной договоренности, которая почти наверняка будет означать фактический или оформленный легально контроль над украинской территорией со стороны России или подконтрольных ей сил. Такое развитие событий, уверен автор, на многие десятилетия испортит отношения между двумя странами, однако, продолжает Хайман, если оно неизбежно, почему бы не заключить его раньше, нежели позже?

При этом Хайман напомнил о том, что еще в марте министр обороны России Сергей Шойгу указывал на то, что главной целью специальной военной операции было освобождение Донбасса.

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Хайман обратил внимание на то, что промышленность Донбасса находится в разрушенном состоянии, а его предприятия не могли считаться конкурентноспособными на мировой арене и до 2014 года. Поэтому в регионе едва ли есть что-то, за что Киеву следует сражаться.

«Другое дело — весь юг от Крыма до Молдавии. Поступиться ими — значит лишить Украину доступа к международным водам через Черное море», — подчеркнул он.

На этом фоне актуален вопрос, если бы Кремль был готов согласиться на «главную цель» Шойгу, не было бы разумно Украине согласиться на эту жертву, какой бы мучительной она ни была, и даже несмотря на то, что Зеленский отказался отдать даже «кусок» Украины. Если украинский лидер пойдет на этот шаг, он, вероятно, заплатит значительную политическую цену на следующих выборах.

«Такое решение должна принимать Украина, так было бы правильно, однако союзники по НАТО, в том числе США, должны поощрять его или, по крайней мере, не пытаться отговорить Зеленского от его достижения», — заключил он.