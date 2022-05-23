Оренбург, 23 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области 69 IT-специалистов подали заявления на отсрочку от армии, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Списки претендующих на отсрочку от армии будут направлены в Минобороны РФ до 1 июня. Решение примут призывные комиссии.

«Сейчас и регион, и страна в целом, как никогда нуждаются в квалифицированных ИТ-специалистах. Мы в министерстве стараемся помогать местным компаниям», — сказал министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.

Напомним, на отсрочку от службы в армии могут рассчитывать IT-специалисты, которые являются гражданами России, в возрасте от 18 до 27 лет. Они должны работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, а также стаж работы в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев или устройство на работу в течение года после окончания учебы.