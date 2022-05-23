Пекин, , 09:04 — REGNUM За последние сутки в столице Китая было выявлено 99 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает администрация Пекина на своей в своем официальном аккаунте в соцсети WeChat.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«22 мая было выявлено 83 новых подтвержденных локальных случая и 16 бессимптомных случаев», — говорится в сообщении.

При этом накануне в Пекине был выявлен в общей сложности 61 новый заразившийся SARS-CoV-2 (52 локальных случая и девять бессимптомных).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9975 случаев заражения коронавирусом.