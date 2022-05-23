Лондон, , 09:34 — REGNUM Правительствам необходимо принять срочные меры для борьбы с растущим неравенством, усугубившимся из-за кризиса COVID-19 и резкого роста цен на энергоносители и продукты питания, заявила 23 мая организация Oxfam, как сообщает Reuters.

Нищета (сс) gigieffe

В докладе, опубликованном благотворительной организацией Oxfam в то самое время, когда ведущие политики и крупные бизнесмены прибыли в швейцарский город Давос на ежегодную встречу Всемирного экономического форума, говорится, что с 2020 года количество миллиардеров увеличилось на 573 человека и составляет чуть менее 2700 человек.

Их совокупное состояние увеличилось почти на 3,8 трлн долларов — до 12,7 трлн долларов, как подсчитала организация, проанализировав данные Forbes. Те, кто представляет продовольственный и энергетический секторы, получили огромный доход от стремительного роста цен.

Между тем сочетание продолжающейся пандемии, растущего неравенства и повышения цен на продовольствие может привести к тому, что в 2022 году до 263 миллионов человек окажутся за гранью крайней нищеты, заявили в Oxfam, добавив, что это перечеркнет десятилетия прогресса.

«Неравенство, и без того огромное еще до COVID-19, достигло нового уровня», — отмечается в докладе.

Всемирный банк относит к живущим в условиях крайней нищеты тех, кто существует менее чем на $1,90 в день.

Oxfam призывает правительства как можно скорее ввести прогрессивное налогообложение, доходы от которого, в свою очередь, использовать на «инвестирование в мощные и проверенные меры по сокращению неравенства, такие как всеобщая социальная защита и всеобщее здравоохранение».

Читайте ранее в этом сюжете: Форум в Давосе: праздник неравенства — AFP