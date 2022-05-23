Анкара, , 09:02 — REGNUM В Турции уже в ближайшее время могут отменить последние антиковидные ограничения. Об этом позволяет говорить снижение суточного числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщил 23 мая министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Турции отменили обязательное ношение масок в большинстве мест

«Настал день, который мы долгое время ждали. Число заражений за сутки уменьшилось ниже тысячи, до 905. Умерли пять человек», — написал глава турецкого минздрава в Twitter.

Он добавил, что если число заражений в течение трёх дней будет меньше тысячи, «ношение масок в общественном транспорте станет свободным, а не обязательным».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене требования носить маски в закрытых помещениях, которое действовало в стране почти три года. при этом в общественном транспорте и больницах требование носить маски сохранилось.