Анкара, 23 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Турции уже в ближайшее время могут отменить последние антиковидные ограничения. Об этом позволяет говорить снижение суточного числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщил 23 мая министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Настал день, который мы долгое время ждали. Число заражений за сутки уменьшилось ниже тысячи, до 905. Умерли пять человек», — написал глава турецкого минздрава в Twitter.

Он добавил, что если число заражений в течение трёх дней будет меньше тысячи, «ношение масок в общественном транспорте станет свободным, а не обязательным».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене требования носить маски в закрытых помещениях, которое действовало в стране почти три года. при этом в общественном транспорте и больницах требование носить маски сохранилось.