Ульяновск, , 08:59 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор иностранцу, которого признали виновным в убийстве в кафе. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 22-летний иностранный гражданин, проживающий на территории региона. Правоохранители установили, что 20 декабря 2021 года в помещении кафе по улице Радищева во время ссоры он ударил ножом своего коллегу. Ранение оказалось смертельным: пострадавший скончался на месте происшествия.

Ленинский районный суд Ульяновска признал иностранца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Приговором суда ему назначено восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Ульяновске вынесен приговор по делу о нападении в магазине: жертвой стал продавец, который получил во время конфликта с покупателем ножевые ранения. Пострадавшего удалось спасти.

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