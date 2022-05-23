Барселона, Испания, 23 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. «Вильярреал» одержал победу над «Барселоной» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

В составе «Вильярреал» голы забили полузащитники Альфонсо Педраса на 41-й минуте и Мой Гомес на 55-й.

«Вильярреал» занял седьмое место в чемпионате Испании сезона 2021/22 и вышел в Лигу конференций, команда набрала 59 очков в 38 матчах. «Барселона» стала второй с 73 очками.

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