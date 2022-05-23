Уфа, 23 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Хорошие результаты приносит создание благоприятных условий в Башкирии для предпринимателей и инвесторов в особых экономических зонах, индустриальных парках и на территориях опережающего социально-экономического развития. Об этом 23 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Хабиров привел в качестве примера организацию по производству вагон-домов, предназначенных для временного проживания на удаленных объектах. Так, Нефтекамский завод мобильных зданий начинался как семейный бизнес. В таких вагона-домах могут размещаться кухни, общежития, столовые, слесарные мастерские, дизель-генераторные, а также передвижные медпункты. Их используют и в туризме.

С августа 2020 года организация стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития.

«Предприятие постоянно развивается. Недавно здесь построили склад, это позволило разгрузить производственные площади, создать рабочие места и расширить объемы производства. Существенные налоговые льготы, которые гарантирует статус резидента территории опережающего развития, помогли предпринимателям аккумулировать средства. Теперь они готовы к следующему шагу — строительству нового цеха, это увеличит объемы производства втрое», — сообщил глава региона.

Он отметил, что продукция предприятия востребована по всей России, такие дома поставляют также в Белоруссию и Казахстан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начал работать завод по производству полуфабриката, из которого впоследствии делают мягкие сыры.