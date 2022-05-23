Чита, 23 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Отопительный сезон завершится во всех районах Забайкалья 31 мая, сообщил 23 мая зампред правительства региона Сергей Гордеев в ходе оперативного совещания. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Отопительный период завершен на территории 30 муниципальных образований, продолжается в пяти муниципальных образованиях — Газимуро-Заводском, Каларском, Красночикойском, Нерчинско-Заводском, Тунгиро-Олекминском районах. На этих территориях он будет завершен с 25 по 31 мая», — пояснил чиновник.

Также известно, что уже ведется работа по подготовке к отопительному сезону 2022–2023 годов.

«На подготовку к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов из средств регионального и местного бюджетов, средств ресурсоснабжающих организаций предусмотрено 653 мероприятия на общую сумму 614,69 миллиона рублей. На данный момент фактически выполнено 20 мероприятий на сумму 19 миллионов рублей», — уточнил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Чите начался 18 сентября 2021 года. Тогда отопление было включено в 1654 многоквартирных домах краевого центра.

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