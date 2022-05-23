Екатеринбург, 23 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Свердловской области изменены сроки охоты на дичь и птицу. Соответствующий указ подписан в связи с изменением федерального законодательства, сообщили журналистам в областном департаменте информполитики.

(сс) klimkin Охотничье ружье

В регионе сезон охоты на кабана откроется 1 августа и завершится 1 февраля. Согласно новым ограничением, охота на этого зверя в период с 1 июня по 1 августа запрещена. При этом охоту на боровую дичь можно будет вести уже с 5 августа, а не с третьей субботы этого месяца. По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, раннее открытие охоты на боровую дичь позволит обеспечить лучшую подготовку охотничьих собак.

Ограничение касаются и использования световых устройств, тепловизоров и приборов ночного видения. С их помощью теперь можно охотиться только на копытных животных и медведей.