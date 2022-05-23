Донецк, 23 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 257 человек и в том числе — 30 детей. Об этом 23 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«За минувшие сутки, с 08:00 22 мая до 08:00 23 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 257 человек, включая 30 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 35 504 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил об изменении статуса Азовского моря.