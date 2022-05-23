Ярославль, 23 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поздравил Дмитрия Рудакова с избранием на пост мэра Рыбинска. Об этом Михаил Евраев написал в своём телеграм-канале.

yarregion.ru Михаил Евраев и Дмитрий Рудаков

«Поздравляю Дмитрия Рудакова с избранием на пост главы Рыбинска. Официальные итоги выборов будут совсем скоро подведены, но предварительные результаты уже очевидны. Борьба была конкурентной и достойной. Теперь необходимо оправдать доверие жителей и сосредоточить все усилия на развитии города. Успехов, рабочей энергии и эффективных решений на благо Рыбинска, его жителей и вместе с ними!», — написал Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые досрочные выборы мэра Рыбинска состоялись 22 мая. За действующего и. о. главы Рудакова проголосовали, по предварительным данным, 63,42% избирателей.