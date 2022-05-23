Екатеринбург, 23 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ожидается потепление. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов, сообщают синоптики.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

В среду, 25 мая в Екатеринбурге установится умеренно тёплая погода. Днём воздух прогреется до +21 градуса. При этом возможны дожди и порывистый ветер.

Кратковременное потепление завершится уже 26 мая. Столбики термометра снова опустятся до отметки в +11 градусов. При этом в первый летний день, 1 июня погода порадует екатеринбуржев температурой в +29 градусов.