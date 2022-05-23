Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Снижение торговых барьеров поможет преодолеть дефицит и уменьшить цены. Об этом говорится в совместной статье директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, её первого заместителя Гиты Гопинат и директора департамента МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа Джейлы Пазарбашиоглу, опубликованной 23 мая.

Кристалина Георгиева EU2016 NL

Авторы статьи призвали восстановить доверие «к глобальной системе, основанной на правилах». И странам, и компаниям они рекомендуют диверсифицировать импорт, чтобы обеспечить безопасность цепочек поставок и сохранить «огромные преимущества глобальной интеграции» для бизнеса.

«Мы можем начать прямо сейчас, снизив торговые барьеры, чтобы преодолеть дефицит и уменьшить цены на продукты и другие товары», — говорится в статье.

Георгиева и её коллеги указали на то, что на протяжении многих лет усиливается напряжённость в вопросах торговли, технологических стандартов и безопасности. Это подрывает рост и доверие к нынешней глобальной экономической системе.

Они призвали помогать бедным странам, страдающим от долговой нагрузки, модернизировать систему международных денежных переводов и бороться с кризисом, связанным с климатическими изменениями.

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