Кемерово, 23 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области в этом сезоне отремонтируют более 300 км дорог. На ремонт выделено более 20 млрд рублей из бюджетов всех уровней, сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Krd.ru Ремонт дорог

«К ремонту автомобильных дорог мы подходим комплексно, кроме замены дорожного покрытия обустраиваем улично-дорожную сеть, — отметил Цивилёв. — С 2020 года в двух агломерациях — Кемеровской и Новокузнецкой, идёт установка интеллектуальной транспортной системы. Внедрение ИТС позволит улучшить транспортную ситуацию в агломерациях. Финансируется проект из федерального бюджета, из которого в этом году поступит 260 млн рублей. Полностью в работу система будет включена в 2024 году».

По его словам, ещё 100 млн рублей из областного бюджета будет направлено на установку стационарных камер фото-видеофиксации и размещение автоматических пунктов весового контроля.