Вашингтон, 23 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Энтузиасты выяснили, что студия FromSoftware, вероятно, перед релизом «вырезала» из Elden Ring механику деградации оружия и брони из игр серии Dark Souls. Об этом 23 мая сообщает портал PCGamesN.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом), известный в сети под ником JesterPatches, нашёл в файлах Elden Ring упоминание о сообщениях, которые игрок должен был видеть в случае, если его оружие сломано или подвержено риску поломки. «Просматриваю текстовые файлы и на мгновение пугаюсь. Я рад, что такого больше нет», — написал JesterPatches на своей странице в соцсети.

Автор статьи отметил, что, видимо, разработчики отказались от этой системы, поскольку в ином случае геймерам не удалось бы выполнить некоторые задачи, которые игра ставит перед ними. Напомним, ранее один поклонник игры выяснил, что для того, чтобы добраться до секретного помещения в Elden Ring, нужно ударить определённую стену 50 раз.