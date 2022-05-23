Симферополь, 23 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил об изменении статуса Азовского моря.

Александр Полегенько ИА REGNUM Азовское море

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю», — цитирует Мурадова РИА Новости.

По словам постпреда, Азовское море теперь находится в совместном российско-донецком пользовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе сдались в плен 2439 украинских военнослужащих, прятавшихся в подземельях «Азовстали».