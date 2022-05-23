Казань, 23 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Деви Юка Нида, хафиза из Индонезии заняла первое место в IV Международном конкурсе чтецов Священного Корана, который прошел в Казани с 17 по 20 мая 2022 года и в котором приняли участие хафизы из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает посольство Индонезии в Москве.

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«Я очень благодарна и очень счастлива! Я не первый раз участвую в международных соревнованиях по чтению Священного Корана, но конкурс в Казани, где приняли участие хафизы из стран ОИС, — это самое крупное соревнование, которое я когда-либо выигрывала», — заявила победительница.

Участница из Индонезии сумела получить наивысший балл от каждого из членов жюри, обойдя хафиз из Великобритании и Палестины, занявших второе и третье место.

«Это большое достижение и оно достойно гордости. От своего имени и от имени всех индонезийцев в России поздравляю Деви», — заявил посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш.

В конкурсе, который проходил в смешанном формате, приняли участие 40 хафизов из 23 стран. Участники прибыли из регионов Российской Федерации, а также стран ОИС — Буркина-Фасо, Египет, Индонезия, Пакистан, Уганда, Алжир, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Палестина, Йемен, Бахрейн, Чад, Нигерия, Республика Конго, Ливия, Кот-д’Ивуар, Того, Гвинея, Катар и Великобритания.

По итогам конкурса были выбраны по три победителя в мужской и женской категории. Занявшие первые места получили специальный приз от президента республики Рустама Минниханова.