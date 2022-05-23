Париж, 23 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» и ее союзники имеют шанс победить на голосовании в нижнюю палату французского парламента в июне 2022 года, сообщает 23 мая Reuters. Таковы данные опроса, проведенного Ipsos/Sopra Steria/Cevipof, результаты которого опубликованы в газете Le Monde.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Опрос, в котором респонденты отвечали, за кого они намерены голосовать в первом туре июньских выборов, показал, что партия Макрона лидирует с 28% голосов, лишь немного опережая левую коалицию NUPES, куда входят левая партия «Непокоренная Франция» и ее союзники из Партии зеленых и Социалистической партии. Блок получил 27% голосов.

Голосование пройдет в два тура 12 и 19 июня 2022 года.