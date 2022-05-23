Сеул, , 08:49 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 9975 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

Согласно опубликованным данным, 9958 случаев заражения локальные, ещё 17 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 17 967 672.

Известно, что нынешний показатель является самым низким с 25 января текущего года.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 22 человека — до 23 987 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 225 человек.

Начиная с 23 мая, прибывающие из-за рубежа могут предъявить отрицательный результат экспресс-теста на антигены, сделанного в течение 24 часов до вылета. Ранее принимался только результат ПЦР-теста.