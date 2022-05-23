Новосибирск, 23 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Медики Новосибирской области начали использовать второй вертолёт санитарной авиации российского производства «Ансат». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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«Мы доказали, что, с учётом территории Новосибирской области, нам необходимо иметь два вертолёта разной модификации, — прокомментировал Хальзов. — На сегодняшний день мы активно используем машину «Ансат» в радиусе 200-километровой зоны от Новосибирска, в то время как имеющийся Ми-8 позволяет транспортировать пациентов из самых дальних уголков региона».

Он уточнил, что с точки зрения объёмов затрат, выгодно использовать обе машины.