Южно-Сахалинск, , 08:45 — REGNUM На Украине в ходе специальной военной операции погиб житель Южно-Сахалинска Сыргакбек Озубеков, трагическую новость в своём телеграм-канале 23 мая сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Соболезнование

Читайте также: Минобороны РФ показало последствия обстрела ВСУ деревни под Херсоном

Рядовой погиб 18 мая в бою с националистами.

«Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. В памяти жителей Сахалинской области он останется настоящим патриотом, смелым и мужественным человеком. Семье военнослужащего будет оказана необходимая помощь», — заверил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России показало в телеграм-канале кадры последствий обстрела со стороны украинских боевиков деревни Белозёрка в Херсонской области.