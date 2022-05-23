Тюмень, , 08:44 — REGNUM В Тюменской области выросло число заражений инфекциями, передающимися половым путём. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

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К примеру, среди тюменцев сифилис был выявлен в 2021 году у 143 человек (73 человека в в 2020), гонорея у 182 (170 в 2020 году). В основном инфекциями передающимися половым путём подвержены в регионе люди с 18 до 29 лет.

«Темпы прироста заболеваемости людей в 2021 году по сравнению с 2020 годом обусловлены введением в стране и области временного порядка организации работы медицинских организаций в условиях режима повышенной готовности в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — поясняют в ведомстве.