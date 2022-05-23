Токио, , 08:43 — REGNUM За реформирование ООН и включение Японии в Совет безопасности организации выступил президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Токио. Об этом 23 мая сообщает телеканал NHK.

Джо Байден Gage Skidmore

При этом указывается, что американский лидер уже закончил двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и в скором времени должна начаться их совместная пресс-конференция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что для воплощения принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона» Токио и Вашингтон должны лидировать в мире.