Эдмонтон, Канада, 23 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в третьем матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

В составе «Эдмонтона» хет-трик оформил нападающий Эвандер Кейн, ещё одну шайбу забросил форвард Зак Хайман. У «Калгари» точным броском отметился защитник Оливер Чулингтон.

Таким образом, «Эдмонтон» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч пройдёт 25 мая.