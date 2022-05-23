Ереван, 23 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В столице Армении Ереване возобновились автопробеги представителей оппозиции с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс para. tv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Отмечается, что как минимум четыре автомобильных колонны медленно едут в сторону центра Еревана.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят почти каждый день с 1 мая. Протестующие блокируют улицы, несмотря на противодействие правоохранителей. Накануне, 22 мая, акции не проходили.