Токио, 23 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден высказался за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН. Об этом 23 мая сообщает японский телеканала NHK.

Gage Skidmore Джозеф Байден

По данным СМИ, Джо Байден заявил, что в случае проведения реформы Совета безопасности ООН, статус постоянного члена организации следует предоставить Японии.

В середине марта премьер Японии Фумио Кисида в связи с сегодняшней ситуацией вокруг Украины предложил реформировать Совбез ООН.