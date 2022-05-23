Берлин, , 08:38 — REGNUM НАТО следует развязать конфликт с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и положить конец его попыткам шантажа, связанным с намерением Швеции и Финляндии вступить в альянс. Об этом журналист Максимилиан Попп написал в статье для немецкого издания Der Spiegel.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Эрдоган блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, так как рассчитывает получить что-либо в обмен на своё согласие. Турция требует снять ограничения на поставки вооружения и выдать Анкаре сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Правильным действием НАТО стал бы отказ поддаваться требованиям турецкого лидера. В последние годы Эрдоган поступал, как двойной агент, утверждает Попп. Он привёл в пример покупку у России вооружения и угрозы в адрес Греции.

Поведение турецкого лидера журналист объяснил его боязнью проиграть на президентских выборах в 2023 году. Попп полагает, что НАТО должно положить конец «попыткам шантажа» со стороны Эрдогана, иначе будет создан «опасный прецедент».

«НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», — заключил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Турция поддержит вступление в альянс Финляндии и Швеции, если они продемонстрируют солидарность в борьбе с терроризмом.

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