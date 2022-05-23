Самара, 23 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров намерен в ближайшее время посетить Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом он сообщил на встрече с представителями делегаций Луганской и Донецкой Народных Республик, лидерами крупнейших молодежных организаций республик, которые прибыли в Самару на XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

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Отмечается, что на встрече руководитель делегации Донецкой Народной Республики Ростислав Горбачев поинтересовался у Азарова, когда он намерен посетить город в ДНР Снежное, который будет курировать Самарская область.

«Дмитрий Азаров сообщил, что в ближайшее время планирует поездку», — передает пресс-служба правительства Самарской области.

Глава области сообщил, что руководство региона постарается оказать помощь, чтобы в ДНР и ЛНР поскорее вернулась нормальная жизнь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Самарской области заключило соглашение о партнерстве региона с городом Снежное Донецкой Народной Республики.