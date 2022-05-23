Симферополь, 23 мая 2022, 08:35 — REGNUM Азовское море стало морем совместного пользования России и Донецкой Народной Республики, заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.
Он добавил, что киевский режим, очевидно, потеряет выход к Азовскому морю после освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.