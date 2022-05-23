Симферополь, , 08:35 — REGNUM Азовское море стало морем совместного пользования России и Донецкой Народной Республики, заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

Николай Дубовской. Азовское море. 1909

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым, обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что киевский режим, очевидно, потеряет выход к Азовскому морю после освобождения Херсонской и южной части Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.