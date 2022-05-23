Киев, , 20:41 — REGNUM Украина и Польша договорились о создании совместного пограничного таможенного контроля и работе над совместной железнодорожной компанией с целью упростить передвижение людей и увеличить экспортный потенциал Украины, сообщает 23 мая Reuters.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда отметили расширение сотрудничества между странами на своей встрече в Киеве 22 мая, при этом Дуда предложил соседу поддержку Варшавы.

«Польско-украинская граница должна объединять, а не разделять», — сказал Дуда законодателям, став первым иностранным лидером, лично выступившим в украинском парламенте после вторжения 24 февраля.

Зеленский назвал совместный пограничный таможенный контроль «революционным» шагом.

Зеленский также сказал, что совместный таможенный контроль может облегчить стране вступление в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Украины присвоил польскому Жешуву звание «Город-спаситель»