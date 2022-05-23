Москва, 23 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки пожарные службы ликвидировали 57 природных пожаров. Огонь прошелся по площади, превышающей две тысячи гектаров. Об этом 23 мая заявили в Авиалесоохране.

Лесной пожар

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При этом, по информации ведовства, на территории страны продолжаются действовать 84 лесных пожара на площади 52 378 га.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 22 мая, пожарные ликвидировали 77 лесных пожаров в 16 регионах России на площади более семи тысяч гектаров. Леса горели в Ленинградской, Владимирской, Свердловской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Амурской областях, а также республиках Хакасия, Бурятия, Тува, Саха (Якутия), Алтайском и Красноярском краях, в Еврейской автономной области.